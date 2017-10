16:18, 18 Tetor 2017

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj vizitoi sot komunën e Junikut ku u prit nga kryetari i kësaj komune Agron Kuçi.

Në këtë takim u bisedua për vazhdimin e bashkëpunimit në mes të Ministrisë së infrastrukturës dhe komunës së Junikut për ndërtimin e rrugëve të reja në këtë komunë.

Pas këtij takimi ministri Lekaj dhe kryetari Kuçi, inauguruan fillimin e punimeve për rrugën Junik-Gjeravicë, segmenti Junik-Lugu i gjatë, në gjatësi rreth 7 kilometra e 856 metra..

“Sot jemi bashkë me kryetarin e Junikut dhe qytetarët e kësaj zone, për fillimin e kësaj rruge që ka impakt pozitiv sidomos në zhvillimin e turizmit, ne nuk do te ndalemi së investuari në infrastrukturën rrugore, e cila do të ndikojë në zhvillimin ekonomik, të turizmit, të bujqësisë dhe ndërrmarrësisë” ka thënë Lekaj.

Ndërsa kryetari Kuçi e falenderoj ministrin Lekaj, për këtë projekt, të cilin e quajti me te madhin e kësaj komune.

Pas kësaj Lekaj i shoqëruar edhe nga Hilmi Haradinaj, babai i kryeministrit Ramush Haradinaj, inauguroi fillimin e punimeve të disa rrugëve të fshatit Gllogjan, në gjatësi prej 6 kilometrash.

