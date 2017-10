15:18, 13 Tetor 2017

Kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, dhe delegacioni i tij zhvilluan takim me Ministrin e Shëndetësisë, Uran Ismaili.

Gjatë këtij takimi u diskutua në lidhje me gjendjen e përgjithshme në shëndetësi dhe rolin e FSSHK- së në këtë process, thuhet në njoftimin për media të FSSHK-së, transmeton Klan Kosova.

Ministri i Shëndetësisë dhe Kryetari i FSSHK-së u dakorduan që të vazhdohet me hapat e mëtejmë të dialogut social të ndërtuar në mes të dy institucioneve, duke e vlerësuar si hap të parë dhe emergjent furnizimin me barna për të gjitha institucionet shëndetësore të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e kushteve të punës dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara.

Gjithashtu, është diskutuar edhe fillimi i përgatitjeve për implementim të marrëveshjes së nënshkruar nga FSSHK dhe Koalicion PAN, konkretisht implementimi i kërkesave të dala nga kjo marrëveshje.

Po ashtu është diskutuar edhe në lidhje me plotësimin dhe ndryshimin e infrastrukturës ligjore tek ato ligje dhe akte, të cilat është parë e nevojshme plotësimi por edhe të atyre akteve të cilat janë në proces të plotësim-ndryshimit në Qeveri dhe Kuvend të Kosovës.

Palët në takim u dakorduan që të formohen grupe për dialog social dhe kontaktet të jenë intensive me qëllim të përmirësimit të gjendjes në sistemin shëndetësor.

