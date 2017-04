Ministri i jashtëm sirian Walid al-Moallem ka thënë se ushtria e regjimit nuk ka dhe nuk do të përdorë armë kimike kundër popullit të saj apo në luftën ‘kundër terroristëve’.

Këto deklarime al-Moallem i tha në një konferencë për media të huaja, njofton Klan Kosova.

Syrian foreign minister Walid al-Moallem says the regime's army has never and will never use chemical weapons. pic.twitter.com/EoSwnBsBLZ

— Sky News (@SkyNews) April 6, 2017