16:23, 28 Mars 2017

Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj ka takuar sot ministrin e Jashtëm dhe të çështjeve europiane, të Luksemburgut Jean Asselborn, të cilin e ka njoftuar për progresin e arritur në Kosovë si dhe me përpjekjet e institucioneve për jetësimin e reformave evropiane me qëllim të lehtësimit të rrugëtimit të Kosovës për integrim në BE.

Duke e kujtuar si mik të madh të pavarësisë së Kosovës, ministri Hoxhaj e ka falënderuar ministrin Asselborn për ndihmën e vazhdueshme që shteti i Luksemburgut ia ka dhënë Kosovës në kuadër të BE-së, NATO-së, OKB-së si dhe organizatave tjera ndërkombëtare.

Në konferencën e përbashkët për medie ministri Hoxhaj dhe Asselborn, kanë rikonfirmuar gatishmërinë e të dyjave vendeve për thellim të bashkëpunimit bilateral e në veçanti në fushën e bashkëpunimit ekonomik, njofton Klan Kosova.

“E njoftova ministrin Asselborn me progresin e arritur në muajt e fundit në Kosovë dhe biseduam për mundësitë e bashkëpunimit në sektorët e zhvillimit ekonomik në Kosovë dhe gjithashtu folëm edhe për mbështetjen evropiane të Kosovës dhe mbështetjen e Luksemburgut në këtë drejtim”.

“Diskutuam gjithashtu për anëtarësimet e ardhshme të Kosovës në organizata ndërkombëtare për të cilat kemi nevojë për përkrahjen e Luksemburgut dhe qëllimi jonë që të mos jemi në të gjitha organizatat ndërkombëtare por të jemi pjesë e atyre organizatave që ndihmojnë zhvillimin e brendshëm ekonomik të Kosovës”.

Nga ana tjetër ministri Asselborn ka theksuar se Luksemburgu është i gatshëm të vazhdoj përkrahjen për Kosovën, për të cilën ka thënë se po shkon në drejtim të duhur.

“Ne katër ditë pas shpalljes së pavarësisë e njohëm pavarësinë e shtetit të Kosovës dhe që atëherë shoh se gjërat po ndryshojnë në drejtim të mirë”.

“Dhe ne jemi këtu për t’ju ndihmuar dhe e dimë se ky rajon është shumë i ndjeshëm dhe ne jemi të gatshëm të vijmë të ju ndihmojnë dhe të ecim në drejtim të së ardhmes dhe jo të kaluarës”.

Ai ka shtuar se shteti i tij do të vazhdoj të përkrah Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, zbatimin e MSA-së dhe vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

klankosova.tv

Interesante