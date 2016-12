18:56, 22 Dhjetor 2016

Ministri i Jashtëm italian, Angelino Alfano ka qëndruar për vizitë në Prishtinë, me ç’rast është pritur nga Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj.

Ministri Hoxhaj është shprehur i kënaqur me vizitën e Alfano në Kosovë, përderisa ka bërë të ditur që është diskutuar për bashkëpunim ekonomik të këtyre dy vendeve.

“E falënderova homologun tim italian, Angelino Alfano, për mbështetjen e madhe dhe biseduam për fillimin e një bashkëpunimi konkret ekonomik që do të nis me 31 janar në Romë me mbajtjen e Forumit të përbashkët ekonomik. Po ashtu, diskutuam për projektet që Kosova do të aplikoj në kuadër të Procesit të Berlinit që vitin e ardhshëm mbahet në Itali” ka shkruar Hoxhaj.

