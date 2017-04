21:30, 27 Prill 2017

Ministri i Brendshëm i Maqedonisë, Agim Nuhiu, ka thënë se situata në dhe përreth Kuvendit të Maqedonisë është duke u qetësuar dhe pritet që për pak kohë deputetët të largohen që dhe forcat e rendit ta marrin kontrollin.

Ai ka deklaruar se në vlerësimin e tij preliminar policia nuk ka qenë në nivel të detyrës në krye të herës, sepse ndryshe situata nuk do të eskalonte deri në këto nivele, njofton Klan Kosova.

“Ne me kohë kemi themeluar një shtab dhe kam emëruar një përgjegjës që duhet të udhëheqë me të. Unë vlerësoj që policia nuk ka qenë në nivel të detyrës, por tani është futur brenda dhe ka krijuar mundësi që deputetët të grumbullohen për t’u tërhequr. Situata po qetësohet. Kemi deputetë të lënduar, gazetarë të lënduar, por edhe punonjës policie. Jam optimist se situata së shpejti do të vihet nën kontrollin e forcave të rendit”. /klankosova.tv

Interesante