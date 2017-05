21:52, 8 Maj 2017

Ministri i Jashtëm, Enver Hoxhaj, duke folur në Zona B, kur është gjendur para komentit se s’ka më arsye të vazhdohet bashkëqeverisja e koalicionit në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi po mungon vendimmarrja, ai ka thënë se pajtohet me këtë konstatim.

“Pajtohem plotësisht”, ka deklaruar Hoxhaj, derisa ka ripërsëritur vazhdimisht se vendit i duhet një start i ri, njofton Klan Kosova.

“Çfarëdo që bëjmë në jetë, bëjmë përpjeke që t’i japim një kuptim”, tha Hoxhaj, duke shtuar se tashmë qeverisë në të cilën vet bënë pjesë i ka humbur kuptimi.

“Ne këtë paralizë institucionale duhet ta kalojmë me pjekuri dhe vendi mos të humbë kohë. Kjo javë duhet të jetë vendimtare dhe duhet t’u japim drejtim zhvillimeve në vend”.

“Pikëpamja ime është që ne që jemi në politikë duhet ta ndihmojë këtë vend që të lëvizë sa më shpejt përpara. Mes fatit individual dhe fatit të qytetarëve unë jam për fatin e qytetarëve”.

Hoxhaj tha se me mos dërgimin e Demarkacionit në Kuvendin e Kosovës për ratifikim dhe rrjedhimisht mosvotimin e tij, ai ka dal keq edhe para zyrtarëve në Bruksel, të cilëve pohoi se u kishte premtuar që marrëveshja e vijës kufitare me Malin e Zi do të kalojë.

“Unë kam menduar se sot do ta dërgonim demarkacionin në Kuvend dhe ta votojmë. Ndërsa unë sot jam marrë intensivisht me një narracion të fort për ta argumentuar si ministër i jashtë para deputetëve të Kosovës. Dhe kam pritur që sot të votohet. Unë në Bruksel kam marrë përgjegjësi dhe kam thënë atje se Demarkacioni do të jetë në Kuvend”.

klankosova.tv