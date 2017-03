14:49, 16 Mars 2017

Ministri i Forcës së Sigurisë të Kosovës, Haki Demolli, priti sot ambasadorin jo-rezident të Kanadasë në Republikën e Kosovës, Daniel Maksymiuk, ata biseduan për marrëdhëniet e mira ndërmjet dy vendeve.

Ministri Demolli, me këtë rast, e njoftoi ambasadorin me zhvillimet e përgjithshme në FSK dhe me zhvillimet rreth projektligjit për FSK-në.

Gjithashtu ministri Demolli dhe ambasadori Maksymiuk biseduan edhe për mundësitë e bashkëpunimit jo vetëm ndërmjet FSK-së dhe Forcave të Armatosura të Kanadasë, por edhe në fusha tjera përkatëse në nivel vendi.

Nga ana e tij, ambasadori Daniel Maksymiuk premtoi se do të angazhohet për thellimin e bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Kanadasë edhe në fusha tjera, dhe në këtë kontekst edhe në mes FSK-së dhe Forcave të Armatosura të Kanadasë.

