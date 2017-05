8:45, 29 Maj 2017

Emrat e propozuar për ministra të rinj në qeverinë e Maqedonisë do të verifikohen me kujdes nga Prokuroria Speciale që do të shohë nëse janë të përfshirë në afera korruptive apo skandale të tjera që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e institucioneve ose detyrës zyrtare.

Vetë lideri i Bashkimit Demokratike për Integrim, Ali Ahmeti, e konfirmoi një gjë të tillë pas takimit me të mandatarin, Zoran Zaev, njeriu që do të drejtojë qeverinë e re.

Ahmeti theksoi se Zaev do të verifikojë në institucione pastërtinë e të gjithë ministrave të rinj, përfshirë këtu edhe ata të BDI-së.

Zaev thotë se materialet janë dorëzuar që të gjitha dhe tani pritet se ç’do të thotë Prokuroria Speciale.

klankosova.tv