12:18, 4 Korrik 2017

Trepça ’89 do ta tentojë sonte përmbysjen e rezultatit nga ndeshja e parë me Vikingurin në Ishujt Faro, ku kishte humbur 2:1, për të depërtuar në rrethin e dytë kualifikues të Ligës së Kampionëve.

“Minatorët” duan ta “fundosin” ekipin nga Ishujt, i cili ka avantazh prej një goli nga ndeshja e parë dhe synon ta mbrojë atë në Mitrovicë. Stadiumi i renovuar “Adem Jashari” pritet të mbushet sonte.

Trepça ’89 do t’i hyjë sonte misionit për ta përmbysur rezultatin nga ndeshja e parë me Vikingurin në rrethin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve, shkruan sot gazeta Zëri.

Mitrovicasit, edhe pse shiheshin si favoritë, e kishin humbur lojën e parë 2:1 në Ishujt Faro, ndërsa tash duhet të fitojnë gjithsesi ndaj një kundërshtari të futbollit gjysmëamator, për të ecur tutje në këtë kompeticion prestigjioz.

“Xehetarët” i kanë bërë të gjitha përgatitjet për duelin e sontëm, ku llogarisin edhe në mbështetjen e tifozëve në stadiumin e renovuar “Adem Jashari”, duke u munduar t’i përmirësojnë gabimet që i bënë në ndeshjen e parë dhe ta “fundosin” kundërshtarin.

Goli historik i Fiton Hajdarit ishte i pamjaftueshëm në duelin e parë, pasi për vendësit realizuan Gunnar Vatnhamar e Adeshina Lawal.

Tash, “Minatorët” do të mundohen t’i “përmbysin” Ishujt.

“Jam i bindur se ky rezultat është i arritshëm dhe tifozët tanë do ta mbushin stadiumin ‘Adem Jashari’ dhe bashkërisht do të mundohemi ta përmbysim rezultatin”, thotë për “Zërin” trajneri Zekirija Ramadani, i cili ka folur edhe për ndeshjen e parë, ku mendon se mitrovicasit kishin merituar më shumë.

“Duke e pasur parasysh se ishte ndeshja e parë e këtij kompeticioni, ishim të kënaqur edhe me paraqitjen, edhe me rezultatin, edhe pse rezultati nuk ishte real. Kishim dominim total, por ja që nuk arritëm të fitojmë. Eksperienca e lojtarëve kundërshtarë e bëri të veten”, ka shtuar trajneri shqiptar nga Maqedonia.

Edhe kapiteni Shpëtim Idrizi shprehet se ka ende lojë dhe beson se “Minatorët” do të kalojnë tutje edhe pse kanë disavantazh prej një goli.

“Pavarësisht se ishte ndeshja e parë ndërkombëtare, mendoj se jemi paraqitur jashtëzakonisht mirë në lojën e parë. Mendoj se fati na mungoi në atë takim, sepse gjatë tërë ndeshjes kemi qenë dominues. Me dy gabime që i bëmë, që është normale në këto ndeshje, u ndëshkuam”, theksoi fillimisht mesfushori me përvojë.

“Ka qenë shumë e rëndësishme për ne që të shënonim gol. Mendoj se tashmë e njohim kundërshtarin dhe shpresoj shumë se do ta kalojmë rundin e parë”, përfundoi Idrizi.

Mysafirët janë optimistë

Mysafirët nga Ishujt Faro dukeshin optimistë se mund ta kalojnë rrethin e parë kualifikues të Championsit, duke e eliminuar ekipin kosovar.

“Ne e kemi planin për ta ndalur kundërshtarin dhe këtë do ta shihni nesër (të martën). Është mirë për ne që kanë rënë temperaturat, kjo na konvenon. Kjo lojë do të jetë edhe më e mirë dhe e nivelit edhe më të lartë sesa ndeshja e parë, e cila ishte mjaft e vështirë për ne sepse nuk e njihnim kundërshtarin. Është fantastike që stadiumi do të jetë i mbushur. Ne gjithmonë shikojmë përpara, duam të shkojmë sa më larg”, u shpreh trajneri Sámal Erik Hentze në konferencë për shtyp.

Edhe kapiteni Atli Gregersen e ka shprehur optimizmin e tij para duelit të sontëm. Atij i pëlqen gjithçka në Kosovë, por në fushën e blertë thotë se miqësi nuk do të ketë, pasi ekipi i tij synon të dalë i buzëqeshur nga ajo.

“Është gjithçka perfekte, e pabesueshme se sa njerëz të mirë ka ne Kosovë. Fusha është e mirë, vendi i mirë dhe miqësor, ushqimi i mirë. Nesër (të martën) ndoshta nuk do të jemi mjaft miq, por pas lojës gjithsesi se po. Është ndeshje e vështirë, kemi plan për ta ndalur kundërshtarin, por nuk do ta themi, do ta shihni nesër”, deklaroi futbollisti.

“Ne jemi të gatshëm të përballemi me ta. Kemi besim se do të jemi gati për nesër. Ne do të mundohemi të luajmë për vendin tonë, nuk mendojmë për ekipin kundërshtar. Do të shohim se kush do të jetë i lumtur pas lojës”, përfundoi ai.

Ndeshja ndërmjet 89-shit dhe Vikingurit do të zhvillohet sonte në stadiumin e renovuar “Adem Jashari”, duke filluar nga ora 18:00.

Interesante