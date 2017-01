9:00, 12 Janar 2017

Kryetarja e Komunës së Gjakovës Mimoza Kusari – Lila ka bërë shaka me autobusët e sjell në Prishtinë nga Kryetari Shpend Ahmeti.

Kusari-Lila ka komentuar në një nga postimet e një gazetari, duke cilësuar si zbavitje çështjen e autobusëve në Prishtinë, njofton Klan Kosova.

‘’…shumë je ty u zbavit me temën e autobusëve.. U kënaqe ty bo hajgare, në shërbim të zbavitjes, qe disa smiley’s me ngjyrë të autobusave’’ ishte komenti i Kryetares së Gjakovës Mimoza Kusari-Lila, por jo i vetmi.

Ajo pasoi dhe me një replikë tjetër duke thënë : ‘’ Na në Gjakovë mundemi me ju këndu këngen: Autobusi me dy drita shkon e ndalet te sta…..cioni. Të ish bile metro ose tramvaj e kishim bo Metropol’’ është shprehur Kusari – Lila, njofton Klan Kosova.

