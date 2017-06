15:25, 3 Qershor 2017

Miliona fansa anembanë botës do të jenë në gjendje të shikojnë koncertin e përfitimeve të Ariana Grande’s nga Mançesteri pasi do të transmetohet drejtpërdrejt në më shumë se 50 vende në pesë kontinente, transmeton Klan Kosova.

BBC Worldwide ka konfirmuar se audiencat në vende, përfshirë Australia, Kina, Brazili, SHBA, Meksika, Italia dhe Zelanda e Re do të jenë në gjendje të shohin koncertin.

Koncerti i Ariana’s në Mançester Arena ishte objektivi për një bombardim vetëvrasës më pak se dy javë më parë, por tashmë po kthehet në qytet për përfitime me moton “One Love Manchester”, ku do të mblidhen fonde për viktimat dhe familjet e prekura nga sulmi.

Këngëtarja do të bashkohet në skenë me yjet e muzikës përfshirë Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay, Pharrel Ëilliams, Robbie Ëilliams dhe Take That.

Koncerti mbahet të dielën më 4 qershor.

Të ardhurat nga koncerti do të shkojnë drejt Fondit Emergjent të “One Love Manchester”, të ngritur nga Këshilli i Qytetit të Manchesterit në partneritet me Kryqin e Kuq Britanik, për të mbështetur familjet dhe viktimat e sulmit.

22 vetë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën më 22 maj, kur sulmuesi Salman Abedi bombardoi menjëherë pas koncertit të Ariana’s.

