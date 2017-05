21:00, 10 Maj 2017

Çmimet e Billboard Music 2017 do të ndahen gjatë këtij muaj, dhe zyrtarisht Miley Cyrus do të jetë njëra prej këngëtareve që do të performojë në këtë ngjarje të madhe, transmeton Klan Kosova.

Këngëtarja 24-vjeçare shfrytëzoi llogarinë e saj në Instagram për të bërë njoftimin emocionues. Miley do të performojë më këngën e re “Malibu”, për herë të parë, me të cilën edhe do të bëjë debutimin zyrtar të premten.

Shfaqja transmetohet të dielën, më 21 maj. Ajo do të mbahet në T-Mobile Arena në Las Vegas.

#Malibu x #BBMAs 🌊 TV debut performance at the @BBMAs May 21 at 8e/5p on ABC!!! #1daytillMalibu A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on May 10, 2017 at 8:06am PDT

