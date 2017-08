22:53, 17 Gusht 2017

Klubi tetovar Shkëndija është mposhtur me rezultat të thellë 6-0 nga gjiganti italian Milan, në ndeshjen e parë të vlefshme për Europa Ligë, njofton Klan Kosova.

Milan e ka dominuar totalisht Shkëndinë, duke kaluar në epërsi qysh në minutat e parë të takimit.

Golin e parë e shënoi Andre Silva në minutën e 13 dhe vetëm në minutën e 25 epërsinë e dyfishoi Riccardo Montolivo.

Pa kaluar tre minuta nga goli i dytë, Andre Silva shënoi edhe njëherë duke vendosur rezultatin e pjesës së parë.

Edhe pjesa e dytë filloi njëjtë si e para me dominimin e Milanit.

Në minutën e 67 shënoi për 4-0, Fabio Borini, ndërsa golin e pestë vetëm një minutë më vonë e realizoi Luca Antonelli.

Montolivo nuk u mjaftua me një gol dhe preku rrjetën me top edhe njëherë në minutën e 85 të takimit, për të shënuar rezultatin përfundimtar Milani vs Shkëndija 6-0.

klankosova.tv