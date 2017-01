17:45, 29 Janar 2017

Pas humbjes kundër Napoli­t, tashmë seria e rezultateve negative nuk ka marrë fund për Milan­in, pasi ditën e sotme u mund edhe nga skuadra e Udinezes me rezultat 2­1.

Goli i parë i takimit u shënua nga kuqezinjtë me anë të mesfushorit Xhakomo Bonaventura që në minutën e tetë, por më pas vendasit barazuan në minutën e 31­të me anë të Thereaut.

Në minutën e 73­-të do shënonte Rodrigo De Paul për të kaluar Udinezen në epërsi. Vendasit ishin më kërkues në këtë sfidë dhe treguan një lojë më të bukur ndryshe nga të besuarit e Montela­s, shkruan gazeta Shekulli.

Me këtë humbje, Milan e gjen veten në vendin e shtatë me 27 pikë, ndërsa Udineze ngjitet në vendin e 10­të me 28 pikë.

Interesante