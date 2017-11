22:33, 2 Nëntor 2017

Milan ka barazuar me rezultat 0:0 si mysafir i AEK-ut të Athinës në xhiron e katërt të Ligës së Evropës.

Me këtë barazim, kuq e zinjt mbeten në pozitën e parë të grupit D me tetë pikë, me vetëm dy më shumë se AEK-u në të dytin.

