AC Milan e ka konfirmuar transferimin e Leonardo Bonuccit nga Juventus.

Rosonerët e bënë të ditur këtë të premte që Bonucci do të jetë pjesë e tyre që nga sezoni i ardhshëm.

Pas shtatë vjetësh me Zonjën e Vjetër, Bonucci iu bashkua Milanit për një shumë prej 42 milionë eurosh.

#ACMilan reached an agreement with @juventusfc for the transfer of @bonucci_leo19, subject to medical completion 👉🏻 https://t.co/di5YXFILmS

— AC Milan (@acmilan) July 14, 2017