17:21, 16 Tetor 2017

Milaim Zeka është ndaluar për 48 orë për veprën penale “pjesëmarrja ose organizmim i grupit kriminal të organizuar” nga neni 283 paragrafi 1 lidhur me veprat penale “mashtrimi” nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së dhe “shmangia nga tatimi” nga neni 313 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Këtë e kanë konfirmuar për Klan Kosovën zyrtarë të Prokurorisë së Shtetit.

Milaim Zeka që është deputet i Nisma për Kosovën me këto veprime dyshohet është i implikuar në grupin e organizuar criminal në mashtrimin e qytetarëve për viza pune në Gjermani.