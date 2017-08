13:42, 15 Gusht 2017

Deputeti i Nismas, brenda koalicionit PAN, Milaim Zeka këtë të martë i ka dhënë ultimatum këtij koalicioni që ta sjell në kuvend emrin për kryeparlamentar.

Përndryshe Zeka ka thënë se vota e tij do të jetë kundër, transmeton Klan Kosova.

“Çdo budallallëk , e ka një fund, çdo konflikt e ka një marrëveshje, çdo bllokade, një zgjidhje”, ka thënë ai duke shtuar se loja e Vetëvendosjes për t’i bojkotuar takimet konsultative duhet të ketë një fund për PAN-in.

Zeka ka thënë se nëse PAN-i, deri javën që vjen, nuk do ta sjellë emrin e kandidatit për kryetar të Parlamentit, si deputet i Kosovës, do të dalë me këto propozime:

“1. Nisma të largohet nga PAN,

NISMA të propozojë kandidatin për Kryetar të Parlamentit, në emër të PAN-it, Nëse asnjëra alternativë, vota ime nuk shkon për PAN-in, dhe krejt këtë e bëjë për hirë të votueseve të mi, dhe që politikën e parlamentin, nuk i shoh si shtratin tim të fundit në jetën time!!!

