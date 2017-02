12:55, 17 Shkurt 2017

Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj i ka dedikuar një status në Facebook shefit të tij Ramush Haradinaj i cili ndodhet në Francë në pritje të vendimit të gjykatës pas arrestimit nga autoritetet e atjeshme më 04 janar të këtij viti bazuar në një urdhërarrest të Serbisë, transmeton Klan Kosova.

“Miku im Ramush, Kosova, për të cilën luftove me të madh e me të vogël e të cilën e gëzove aq pak, sot po i mbush nëntë vjet.Në ceremoninë e shënimit të këtij përvjetori, ishin ata, të cilët nuk folën për ty! Nuk folën as për Jasharajt, as për t’tut, as për Zahirin, as për Edmondin…as për asnjërin prej jush! Sivjet, Isa ishte kalorsi i Pavarësisë! Edhe Bexheti ishte aty…”

“Ishte edhe Ed Rama që u tha në sy se “ky përvjetor ishte i mangët pa ty”!U bë si urim i këtij përvjetori ajo deklarata jote, e thënë nga Franca, se “Askush nuk mund të luaj me Kosovën në Ballkan!Nuk mund të thuhej më shqip, në këtë kohë kur Serbia po sulmon çdo vlere të Kosovës”.

“Vërtetë u bënë 40 ditë “jesir” për ty, por kurrë s’ka pasë më shumë Ramush në Kosovë e as Kosovë te ti!Prandaj mos u vono se Kosova duhet shliruar prap!”ka shkruar ai, transmeton Klan Kosova.

