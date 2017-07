11:21, 5 Korrik 2017

Pepe ka arritur në aeroportin Ataturk, në Stamboll, me ç’rast ka është pritur nga qindra fansa.

Ish lojtari i Real Madrid do të nënshkruaj kontratë me Beshiktash-in e Turqisë.

Mijëra tifozë të këtij ekipi të njohur si “Çarshi”, ishin mbledhur qysh në orët e para të mëngjesit duke i ofruar një pritje të ngrohtë transferit më të ri.

Sipas të përditshmes turke “Hürriyet” është bërë e ditur që janë finalizuar detajet e fundit të kontratës dhe Pepe do të jete mbrojtësi i ri i Beshiktash.

Gjithashtu është bërë e ditur që Pepe do të nënshkruaj kontratë dy vjeçare, me opsionin e hapur edhe për një vit të tretë, me ç’rast do të fitoj 4.5 milionë euro në vit.

Interesante