Mijëra amerikanë janë duke protestuar para Shtëpisë së Bardhë lidhur me urdhërin ekzekutiv të presidentit, Donald Trump për ndalimin e emigrantëve nga shtatë shtetet me shumicë myslimane.

Pavarësisht protestave e reagimeve të shumta, Trump është treguar i palëkundur lidhur me këtë vendim, transmeton Klan Kosova.

Më poshtë shihni disa fotografi dhe video nga kjo protestë:

The crowd outside the white house for today's protest against #Trump #Extremevetting. pic.twitter.com/iXUmGCtASN

— Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) January 29, 2017