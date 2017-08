9:57, 31 Gusht 2017

Zëvendëskryeministrja e Serbisë, Zorana Mihajloviq deklaroi se dialogu për Kosovën është i nevojshëm për të dalë nga “errësira ” në të cilën siç tha ajo na kanë futur “Politika e Millosheviqit dhe satelitët e saj, por edhe politika e Koshtunicës dhe Tadiqit dhe satelitët e tyre”.

“Nuk jam as e para e as e fundit që do të thotë se pa zgjidhjen e çështjes së Kosovës, Serbia nuk mund të llogarisë në një të ardhme të suksesshme”, ka thënë ajo për Blicin serb, transmeton Klan Kosova

