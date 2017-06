10:33, 29 Qershor 2017

Ylli i serisë së filmave Fast and Furious, Michelle Rodriguez, si duket ka kërcënuar që mund të largohet nga ky prodhim.

Ajo shfyrtëzoi Instagramin këtë të martë për ta paralajmëruar realizimin digjital të The Fate of the Furious dhe ndër të tjera shkroi që shpreson që produksioni i saj t’i shfaqë ca dashuri grave të kësaj franshize në filmin e ardhshëm.

“Ose do të më duhet t’i them lamtumirë një franshize të dashur”, shtoi ajo në rast se Fast & Furious nuk ia plotëson këtë kërkesë.

