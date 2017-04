23:55, 4 Prill 2017

Michelle Obama mund të mos jetë më Zonja e Parë e Amerikës, por duket se vëmendja për të nuk është se ka ndryshuar shumë nga kjo kohë.

Madje ndonëse ajo nuk mban të njëjtin post që kur bashkëshorti i saj, Barack Obama nuk është presidenti i SHBA-ve, sërish çdo lëvizje e saj vazhdon të përcillet me shumë vëmendje.

Së fundmi ajo është fotografuar me flokët e saj natyrale me kaçurela dhe me veshje sportive, fotografi kjo që shumë shpejt është bërë hit në rrjetet sociale, transmeton Klan Kosova.

E veçanta e kësaj fotografie është se Michelle Obama nuk ishte parë asnjëherë kështu.

Ajo gjatë kohës sa ka qenë Zonja e Parë ka mbajtur flokët e shtrira dhe pa dyshim se në çdo paraqitje të saj ka treguar shumë elegancë dhe klas.

Pas shpërndarjes së kësaj fotografie, ka pasur me mijëra komente të ndryshme por që shumica prej tyre kanë shtruar pyetjen se pse zonja Obama nuk ka mbajtur flokët e saj natyrale edhe kur ishte Zonja e Parë.

Disa të tjerë madje janë shprehur se ka kohë që e presin këtë moment, e për disa është parë edhe si moment që u ka ndryshuar perspektivën e jetës.