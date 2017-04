Qysh nga largimi i Barack Obama-s nga posti i presidentit të SHBA-ve, ai bashkë me gruan e tij Michelle kanë shijuar pushimet e tyre në vende të ndryshme të botës, transmeton Klan Kosova.

Pas postit si zonja e parë e vendit, Michelle Obama është shfaqur e pa ndrequr në modelin e saj origjinal të flokëve kaçurrela.

Kështu ajo bëri një surprizë e këndshme për fansat e saj, sidomos gratë me ngjyrë pasi ka shfaqur stilin afrikano-amerikan duke i lënë flokët e saj të lira.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

— gif sommelier (@meagnacarta) April 2, 2017