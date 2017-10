16:45, 2 Tetor 2017

Michelle Obama mori një dhuratë nga Bruno Mars, të premten në koncertin e tij në Capital One Arena në Uashington, si pjesë e turneut të tij “24K Magic”, transmeton Klan Kosova.

Këngëtari takoi personalisht ish-zonjën e parë të Amerikës, dhe i dha asaj një fanellë të personalizuar me fjalët “Obama 24K”, në ar.

“Nata e fundit në D.C., zonja Obama erdhi në koncert dhe na bekoi me praninë e saj”, ka shkruar Bruno në Instagram, së bashku me një fotografi me të.

