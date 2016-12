20:00, 22 Dhjetor 2016

Michelle Keegan kohëve të fundit u deklarua se është shumë e kënaqur me martesën e saj.

E Keegan kësaj radhe u pa me të vërtetë tejet e dashur me Mark Wright derisa po përqafoheshin me njëri tjetrin në një ndej festive, njofton Klan Kosova.

Të kapur në krah më njëri-tjetrin, Michelle dhe Mark, u panë në një paraqitje komode si çift pasi që të dy ishin kombinuar dhe në veshje.

