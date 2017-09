18:00, 30 Shtator 2017

Michael Douglas e dinte se do të martohej me Catherine Zeta Jones, por një gjë e veçantë e vulosi marrëveshjen.

Aktori 73-vjeçar zbuloi se në natën e parë kur u taku ma Catherine, e dinte se do të ecte në altar me të, transmeton Klan Kosova.

“Natën e parë që e takova, kuptova se kishim ditëlindjen në të njëjtën ditë, dhe unë thashë: ‘o njeri, kjo vulos marrëveshjen’, dhe ne të dy menduam se ishte një gjë e mrekullueshme”, tha Michael për Extra.

Ai me shaka shtoi: “Tani ajo është me mua duke pasur ditëlindjen në të njëjtën ditë, ajo e do ditën e saj, e unë do t’i jap çdo gjë që ajo dashuron. Unë jam i çmendur për të”.

Michael dhe Catherine zyrtarisht u martuan në vitin 2000.

