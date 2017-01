18:49, 21 Janar 2017

Sot është dhe dita e parë e Presidentit Donald Trump, e në mbarë botën qindra mijëra protestues kanë ndal në rrugë për të marshuar kundër një administrate të tillë.

Saktësisht solidaritet janë duke treguar mbledhitë e planifikuara në afër 700 vende të botës teksa po marrin pjesë në protestën e quajtur ‘’Marshi i Grave’’ ku në Washington DC, janë parë dhe afishe me mesazhin ”Të drejtat e grave janë të drejta të njeriut”, njofton Klan Kosova.

Pikëtakimi kryesor i kësaj proteste po mbahet në Washington derisa pamjet e publikuara më poshtë tregojnë më së miri gjendjen e linjave në stacionet metro ku shihet çdo gjë jashtë kontrolli si pasojë e numrit të madh të protestuesve.

Line to get to the metro at Bethesda goes through the Bus Bay and then out and down the block @MartinDiCaro pic.twitter.com/K41mCLFzFY — Wyatt Bensken (@Wyatt_Bensken) January 21, 2017

Inside BALLSTON Metro station en route to #WomensMarch DC. Not sure how we get into any of these packed trains pic.twitter.com/LOI3GX2znm — Marla Marcum (@MarlaMarcum) January 21, 2017

Arrive Greenbelt Metro @ 9:00, still waiting for tickets– finally made it inside the station. #WomensMarchOnWashington pic.twitter.com/gPqXcayTEB — Alice Chou (@overbrainbows) January 21, 2017

The line at the Greenbelt Metro Station. Most of it, anyway. #WomensMarch pic.twitter.com/rP1X3I9YJV — Skip Tognetti (@togneter) January 21, 2017

Shady grove metro station y'all pic.twitter.com/1J64PawoVw — Young Angeline (@angelineking47) January 21, 2017

