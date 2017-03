11:56, 17 Mars 2017

Kreu i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka shpjeguar dhe arsyet pse është e pamundur të ndërtohet aktualisht metroja në Tiranë.

Duke folur para studentëve të një universiteti për planin urbanistik të Tiranës, Veliaj tha se transporti urban është e ardhmja për Tiranën.

Duke folur për planin urbanistik, Veliaj duke iu referuar dhe kundërshtimeve për këndin e lojërave tek parku i Liqenit tha se do të ketë bekimin dhe një kontribut më aktiv qytetar.

“Në shumë prej ndryshimeve që do të pasojnë me planin do të kemi jo vetëm bekimin, po një kontribut më aktiv qytetar po dhe arkitektë, urbanistë inxhinierë të rinj që mund të pasurojnë me ide shumë prej koncepteve tona për planin urbansitik. Ndoshta duhet të kalojnë dhe 10 kryetar bashkie që ti shohin fundin projekteve të mëdha”, tha Veliaj.

