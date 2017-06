21:05, 2 Qershor 2017

Kreu i Kuvendit të Shqipërisë në detyrë, Ilir Meta, në takimin elektoral të LSI-së në Kamzë ka zbuluar arsyen se përse kjo forcë politike bëri koalicion me Partinë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të viti 2009.

“LSI ka qenë në koalicion në 2009 me PD se lidershipi i PS refuzoi koalicionin me LSI, donte ta merrte timonin i vetëm që atëherë, por LSI e bëri koalicionin me PD-në për stabilitetin e vendit dhe gjatë atyre katër vite ka dy ngjarje të mëdha të cilat do të mbeten përgjithmonë”, tha Meta duke ju referuar liberalizimit të vizave dhe gazsjellësit TAP, ku këtë të fundit e cilësoi si një nga veprat më të mëdha për të ardhmen e Shqipërisë.

Gjithashtu në fjalën e tij Meta ka folur edhe për arsyet se pse LSI-ja kërkon të dali forcë e parë nga zgjedhjet e 25 qershorit, shkruan gazeta Shekulli.

“LSI as në 2009 as në 2013 nuk ka pasur drejtimin e qeverisë ndaj kërkon të jetë forcë e parë që të ketë drejtimin e qeverisë që të forcojë stabilitetin e vendit dhe të çojë përpara reformat, në mënyrë që qeveria të jetë shembulli i transparencës, që pasuritë natyrore të vendit të mos jepen fshehurazi dhe në mënyrë të dëmshme për interesat madhore të vendit”, deklaroi ish-kreu i LSI, i cili gjithashtu ka shtuar se edhe gjatë koalicionit me PD ashtu si edhe me PS, LSI ka shërbyer si garanci për stabilitetin e vendit dhe të qeverisjes.

