Presidenti i Shqipërisë dhe themeluesi i LSI-së në Shqipëri, Ilir Meta, ka sulmuar me akuza liderin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, derisa ka lëvduar ish-liderin e po të njëjtës parti, Sali Berishën, derisa ka mbajtur një tubim në në Sheshin “Nënë Tereza”.

“Kam një mesazh edhe për Lulin dhe shpresoj ta dëgjojë mirë. Nuk i blen dot t’i demokratët duke u thënë hidhini triskat e LSI se ajo i fiton votat me vende pune. Ti nuk e ke humbur votën e PD për shkak se ke humbur vendet e punës. Unë i njoh demokratët, kam luftuar ashpër me ta dhe kam bashkëpunuar si burrat me ta, jo në errësirë”, ka deklaruar Meta.

“I mirë i keq, Sali Berisha cilido ka mendimin e tij, por demokratët ishin mësuar me një lider me karakter dhe nuk duan një lider vetëm me stomak”.

“Dy herë në një vit e kam shpëtuar, jo thjesht PD nga shkatërrimi, poshtërimi dhe degradimi i saj. E para tek reforma në drejtësi. Pa vendosmërinë parimore të Ilir Metës, PD do të ishte përçarë, poshtëruar dhe tharë në çadër që përpara një viti”, deklaroi ish-kryetari i LSI-së, tashmë President i zgjedhur.

