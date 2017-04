13:49, 9 Prill 2017

Kreu i LSI-së, Ilir Meta, gjatë një takimi me të rinjtë e LRI-së, tha se e ardhmaja është e tyre dhe se vendi dhe shqiptarët nuk kanë kohë për të humbur.

“Nuk kemi asnjë minutë për të humbur as me arrogancën e njërës palë as me ultimatumet e palës tjetër për t’i dhënë vendit zgjedhje të lira e të ndershme të gjithëpranuara nga të gjithë. Ndaj ne nuk do kursejmë energjitë tona, nuk na dhimbsen as karriget tona, që nga imja i pari, ministrave për t’i dhënë zgjedhje të ndershme politike të vendit dhe shqiptarëve, e për të mos u bërë turpi i Evropës në vitin 2017”, tha Meta.

Meta gjithashtu u shpreh prerë se “Kërkojmë një Shqipëri pa drogë dhe një parlament që të përfaqësojë qytetarët dhe jo krimin e organizuar dhe lobet që po atrofizojnë ekonominë e vendit me monopole, koncencione dhe klanet e kapura. Nuk duam bizesmenë që vijnë për tendera dhe për t’i vënë gjoba qeverise dhe parlamentit”.

“Demokracia nuk është e nuk mund të jetë “one man show”, por një shans për të gjithë”, tha kryeparlamentari i kuvendit të Shqipërisë, shkruan albeu, përcjellë Klan Kosova.

