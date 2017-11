17:27, 2 Nëntor 2017

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta priti sot gazetarët në Presidencë dhe bëri thirrje që askush të mos intimidojë punën e tyre. Deklarata e Metës vjen në kohën kur gazetarët janë sulmuar dhe ofenduar nga Kryemisnistri Rama, i cili dje u shpreh se “nuk hani dot bukë pa mua”.

“Askush të mos intimidojë për asnjë arsye këtë integritet profesional për shkak të profesionit tuaj”, u shpreh Meta, shkruan Opinion.al.

Një tjetër apel ishte dhe ndaj institucioneve të veprojnë kur ka akte dhune ndaj gazetarëve. Pritja në presidencë është bërë në ditën ndërkombëtare kundër krimeve ndaj gazetarëve.

Meta e mbylli fjalën e tij për të vijuar me një bisedë miqësore dhe me trokitje gotash me gazetarët, duke deklaruar se ata ishin të mirëpritur gjatë gjithë mandatit të tij si president i Shqipërisë.

