20:33, 15 Qershor 2017

Në fjalën e mbajtur në mitingun e zhvilluar në Sheshin “Nënë Tereza”, Ilir Meta përcolli disa mesazhe si për Edi Ramën, ashtu edhe për Lulzim Bashën.

Meta tha se shqiptarët e dinë që problemi i vendit nuk është LSI-ja, por oligarkia.

“Demokratët, socialistët të gjithë shqiptarët e kanë të qartë se zgjidhja më 25 qershor është vetëm një, vota kundër oligarkisë, vota për LSI”, vijoi ai.

Meta e quajti “Gestapo” task forcën e ngritur nga marrëveshja Rama-Basha për përfshirjen e nëpunësve të administratës në fushatë.

“Gestapoja e krijuar nën 3 orë errësirë, po zhbën reformën e administratës dhe po zhbën statusin e nëpunësit civil. Kur dëgjojmë sesi sekserët e Rilindjes, ose ebolës së Shqipërisë, u turren njerëzve të LSI-së për t’i blerë me paratë e drogës dhe koncesioneve, për t’u shitur se LSI nuk do të jetë më në pushtet dhe në pushtet do të jetë Rilindja. E gjithë Shqipëria qesh me këta karagjozë”, shtoi ai.

“Thonin që mos votoni LSI-në se do na çojë votat tek PD, tani thonë mos votini LSI-në, se jemi bërë me PD, por nuk e themi dot”, vazhdoi më tej Meta./Tch



