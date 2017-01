8:36, 3 Janar 2017

Deputeti i LDK-së, Bardhyl Meta është kthyer në Prishtinë, pas qëndrimi tre muajsh në Gjermani ku in nënshtrua disa operacioneve, transmeton Klan Kosova.

Meta ka thënë se lutjet e miqve të tij nuk kanë shkruar huq.

Ky është postimi i plotë i Metës në Facebook:

“Prishtinë, 03. Janar 2017

Jam i lumtur, që jam. Dhe që Ju kam!

Mirëmëngjesi, Mirdita e Pramja e Mirë, tetanëve: Ju, o njerëz të mirë, të këtij vendi të bekuar – të Kosovës e të Shqipërisë…!

Lutjet e Juaj – të mijëra miqve të mijë, miqve të prindërve, pra të familjes sime biologjike, e edhe të asaj politike etnike e kombëtare – fatmirësisht, nuk shkuan huq!

– Biles, u plotësuan po thuaj në plotëni, pra në masën më të madhe…

Unë – pas tre muajsh shërim dhe tri operacioneve – për betejën time të radhës në Heidelberg, tash e dy tre netë po i “mbush bateritë” në shtëpinë tonë familjare, n’Bregun e Diellit në Prishtinë!

Pra afër bashkëshortes Adelina Thaçi Meta , afër Pricipesave të mia, Fiona e Melisa, afër nanës sime Teutes dhe babës, Sylejman Meta, afër vëllaut Besnik Meta e bashkëshortes së tij Burbuqes, afër motrës sime, znj. Jennyfer Meta , afër Elitës dhe Lekës, afër familjes së mrekullueshme të Adelinës, prindërve të saj, Rasimit (Cimes) e Shukrijes, afër Artanit (i cili më shoqëronte edhe në Hedelberg!), sikur edhe afër Rronit e Natyrës…

Po përmbushem, përplotësohem dhe mbushem plot me dashuri, me energji e motivacion për sfida e beteja të reja – si ta zamë Rrezatimi (i caktuar për në fund’Janarit të sivjetmë në Heidelberg te Gjermanisë! – t’këtij muaji zulm’keq!): pra jam, n’Lagjen ku u rita, n’qytetin tim – sa do që pa lum! – por që e dua më së shumti në botë – Prishtinë, dhe për-mbushem në Republikën e Kosovës, zërin e te cilës e pijë… e me qenien dhe ritën e t’cilës, nuk do t’mund të ngopem asnjëherë…

Me një fjalë: Jam i lumtur, që jam – po aq, sa edhe që, Ju kam?

Të gjithë, Ju?

Dhe, natyrisht – I lumtur, që Ju kam, pikërisht, Ju!

Paçi dhe paçim të gjithë veç e veç, si gjithherë, faqen e bardhë!

p.s. përjashtuar “kjoftëlarkun”, t’cilin shpresojë ta varros thellë, n’Heidelberg!”.

Ai e ka postuar edhe këtë fotografi me bashkëshorten Adelina Thaçi.



