8:25, 25 Korrik 2017

Presidenti i ri i Shqipërisë, Ilir Meta ka thënë se marrdhënia e tij e acaruar e me Edi Ramën, gjatë fushatës elektorale, tashmë, i takon së shkuarës.

Ai në Top Story është zotuar se do të bashkëpunojë me çdo aktor politik, përfshirë edhe Ramën.

“Ato kanë qenë raporte që i takojnë së kaluarës, tani unë jam i hapur për raporte të reja, institucionale, bashkëpunimi, pa asnjë lloj paragjykimi. Mund të them që bashkëpunimi im si kryeministër, me presidentin e atëhershëm Rexhep Meidani, ka qenë i shkëlqyer. Së dyti, unë jam bashkëpunues me të gjithë dhe padyshim që do të jem me kryeministrin Rama, çdo qeveri e çdo parti të opozitës. Kjo është detyra kryesore e presidentit, të punojë për unitet, në interes të vendit dhe qytetarëve”, deklaroi Meta.

Ai thotë se tashmë si president, edhe LSI do ta shikojë si çdo forcë tjetër politike. I pyetur nga Sokol Balla për bllokime të mundshme të ambasadorëve në të ardhmen, apo mos dekretim të ministrave të caktuar, në shtator, ai tha se do të veprojë sipas kushtetutës, ndërsa theksoi se as nuk do t’i bëjë fresk qeverisë dhe as do e bllokojë atë.

“Do të përmbush gjithë detyrimet e mia kushtetuese, në mënyrën më korrekte dhe sigurisht që duhet të presim konstituimin e parlamentit të ri”, tha Meta.

Interesante