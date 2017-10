13:49, 13 Tetor 2017

Lionel Messi po e konsideron seriozisht largimin nga Barcelona për te Manchester City më 2018, sipas The Sun, transmeton Klan Kosova.

Kontrata e argjentinasit me katalunasit përfundon verën e ardhshme, dhe 30 vjeçari tani po e konsideron kontratën që nga City që raportohet të jetë pesëvjeçare.

Nga kjo kontratë ai do të përfitonte 500 mijë funte në javë, e që do të përfshinte po ashtu 40 milionë funte vetëm për të nënshkruar me të.

