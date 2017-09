12:08, 3 Shtator 2017

Lionel Messi nuk do ta ripërtrijë kontratën e tij me Barcelonën dhe do të bëhet agjent i lirë verën e ardhshme, sipas mediumit Onda Cero.

30 vjeçari është pajtur me kushtet e kontratës së re, por ende nuk e ka vënë nënshkrimin në kontratë, duke i shqetësuar kështu fansat e katalunasve që panë Neymar të largohet drejt Paris Saint-Germain.

Interesante