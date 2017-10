14:43, 15 Tetor 2017

Lionel Messi është duke shqyrtuar mundësinë e largimit nga Barcelona.

Siç raporton The Sun, argjentinasi po shikon një kalim të mundshëm në Manchester City, përcjellë Klan Kosova.

Kontrata aktuale e tij me Barçën skadon në verën e vitit tjetër dhe 30 vjeçari tash po vret mendjen për një kontratë pesë vjeçare me The Cittizens që kap vlerën e 500 mijë funtave në javë.

Madje një arritje e marrëveshjes do të përfshinte edhe 40 milionë funta si pjesë e saj.

Interesante