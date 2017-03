9:35, 16 Mars 2017

Me shumë trofe të fituar, rekorde të shumta dhe ende pjesë e një nga klubeve më të mëdha, Lionel Messi do të mbetet një nga më të mirët e të gjitha kohërave.

Mjeshtrinë e tij me topin – shumë kanë pritur se do ta kenë edhe të bijtë e argjentinasit, katër vjeçari Thiago dhe një vjeçari Mateo – për të ndjekur hapat e të atit dhe për tu bërë legjenda në formën e vet.

Duke lënë anash faktin se ata ende janë vetëm fëmijë – nuk janë duke thënë interesim se për çka mund të kenë prirje – vetëm njëri që ka dhënë sinjal se çka nuk ka dëshirë të bëjë.

Messi në një televizion uruguaian ka thënë se Thiago nuk është tifoz i madh i këtij sporti të bukur – futbollit, kurse ka treguar se ai ndeshjet në Camp Nou i ndjek vetëm kur takon ndonjë shok të tij.

“Ai nuk e do futbollin aq. Ai shkon pasi që Benjamin – i biri i Luis Suarez dhe disa shok të tij shkojnë për të shikuar ndeshje, por ai nuk është tifoz. Ai nuk është sikur i biri i Suarez që gjithë ditën rri me topin”.

Ndoshta Thiago nuk do të jetë ai fëmiu i cili do të krahasohej me babain e tij legjendar.