19:56, 20 Prill 2017

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se të enjten, se me homologun e tij amerikan Donald Trump do të takohet në Uashington më 16 dhe 17 maj, që do të jetë takimi i tyre i parë pasi Trump mori detyrën në janar, transmeton Klan Kosova.

Erdogan tha se kontestimi i rezultateve të referendumit, në të cilin i janë dhënë kompetenca të zgjeruara, është jashtë juridiksionit të Gjykatë Evropiane për të drejtat e njeriut.

Interesante