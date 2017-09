10:20, 3 Shtator 2017

Të shtunën mbrëma shiu nuk i la Kroacinë dhe Kosovën që ta zhvillojnë ndeshjen e vlefshme për kualifikimet e Kupës së Botës, Rusia 2018.

Pas ndërprerjes, është marrë vendim që kjo ndeshje që zhvillohet këtë të diel me fillim prej orës 14:30, njofton Klan Kosova.

Ndeshja do të vazhdohet prej minutës së 22-të do të thotë aty ku referi i ndeshjes kishte nisur të bënte konsultimet nëse takimi do të ndërpritej apo të vazhdonte.

