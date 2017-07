21:10, 31 Korrik 2017

Marina Vjollca dhe Getoar Selimi kanë njoftuar prej kohësh se do të ishte ky vit në të cilin do të celebronin martesën e tyre.

Duket se ata kanë preferuar vjeshtën, pra Marina dhe Geti do t’i japin fund beqarisë në shtator.

Por ndërkohë që ishte zbuluar vetëm muaji dhe vendi i dasmës, së fundmi u zbulua edhe data kur çifti do t’i thonë “po” njëri-tjetrit në altar.

Është 10 shtatori, data kur çifti i njohur do të kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë me një dasmë, e cila do të ketë rreth 250 të ftuar dhe do të mbahet në Prishtinë në vendin ku u rrit reperi, shkruan Opinion, transmeton Klan Kosova.

