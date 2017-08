10:05, 17 Gusht 2017

Këngëtarja e famshme, Pink me projektin e ri të saj muzikor me titull “What about us” të cilin e ka publikuar dje, ka sjellë një mesazh prekës për njerëzit, transmeton Klan Kosova.

Mesazhi kryesor i këngës sipas këngëtares është fakti se “çdo njeri ka vlerë në këtë jetë dhe nuk mundet t’i shkatërrojë një njeri i vetëm”.

Kjo është kënga e parë që ka sjellë rreth albumit të ri “Beautiful Trauma” që do publikohet me 13 tetor të këtij viti.

Për më shumë dëgjoni këngën në videon mëposhtë:

Interesante