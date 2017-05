10:45, 10 Maj 2017

Aksionet e Facebook nga fillimi e deri më sot, kanë shënuar një rritje prej rreth 30%.

Numri i përdoruesve të rrjetit social vazhdon të rritet. Ajo u njoftua së fundmi se gjatë tremujorit të parë të vitit 2017 numri i përdoruesve është rritur me 80 milion, duke arritur në 1.94 miliardë e atyre që të paktën një herë në muaj e përdorin këtë rrjet. Specifikimi i numrit të përdoruesve të përditshme ka arritur në 1.28 miliardë e cila është 18% më shumë se vitin e kaluar. Ky oqean i njerëzve ofron një mundësi të madhe për kompanitë për të reklamuar produktet dhe shërbimet e tyre, e cila rrit të ardhurat e Facebook.

Është e qartë se Facebook vazhdon të punojë shumë në zgjerimin e bazës së konsumatorëve në mbarë botën, dhe në qoftë se ajo nodhë pritet që të ketë ngadalësim në kohën gjatë vitit..

Rrjeti kryesor social i javës së kaluar ka bërë të ditur se gjatë tre muajve të parë të këtij viti pati një fitim prej 6.3 miliardë dollarë, apo 01.05 dollarë për aksion dhe të ardhurave prej 8.3 miliardë dollarë, në krahasim me rritjen e fundit prej 76% kishte rritje në fitimit prej 49% për të ardhurat. Reklamat në pajisjet mobile kanë arritur 85% të të ardhurave dhe 6.7 miliardë dollarë dhe janë rrit kundrejt tremujorit të mëparshëm, jo kur ata arritën në 84%.

