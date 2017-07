18:10, 3 Korrik 2017

Djali i Sami Lushtakut dhe tashmë deputeti i Kosovës, Mërgim Lushtaku, ka thënë në një lidhje direkte për Info Magazine të Klan Kosovës se vendimi për lirimin e Sami Lushtakut tregoi se lufta e Ushtrisë Çlirimtare ishte e drejtë dhe se tashmë padrejtësia mori fund.

Lushtaku i ri thotë se vendimi ishte i shumëpritur dhe i mirëpritur, përkundër se erdhi me vonesë.

“Një lajm i shumëpritur edhe pse shumë me vonesë. Por jemi gëzuar shumë pasi u pa se ai është i pafajshëm. Kjo dëshmon që UÇK-ja ka bërë luftë të pastër. Pasi është bërë një padrejtësi për shumë vjet, jo vetëm për prindin tim, por edhe për grupin tjetër të Drenicës”, ka thënë Lushtaku.

Ai ka thënë se pas lirimit të Sami Lushtakut do të ketë festë të madhe, jo vetëm në familjen Lushtaku, por edhe në gjithë Skenderajn.

“Fillimisht do të takohemi familjarisht dhe ta presim në shtëpi dhe më pas pritja e veçantë do të jetë në Skenderaj. Do të ketë festë në Skenderaj, jo vetëm sot, por ajo do të vazhdojë”.

