9:05, 19 Gusht 2017

Të dalësh nga qyteti, qoftë kjo për një udhëtim për kamping apo thjesht në piknik gjatë fundjavës është gjithmonë një ide e mrekullueshme, transmeton Klan Kosova.

Për ata që janë lodhur nga ushqimi monoton i skarës , dhe për ata që shqetësohen nga vështirësitë e vogla që i hasin në kampe, ju sjellim ca këshilla që ua bëjnë kampingun më të lehtë në cfarëdolloj situate që jeni.

Një çadër e varur në një degë është mënyra e duhur që të mbroni ushqimin nga milingonat

Nëse po planifikoni një festë rreth zjarrit, merrni me vete disa kuti prej llamarine. Kjo bën mrekulli për mbajtjen e ushqimit të freskët, duke ju lejuar të përgatitni gjëra të tilla si patatet me pulë dhe me djathë.

Mësoni si të bëni banane të shijshme

Ushqimi më i mirë për kampe: Bëni një shirit të brumit, silleni me sheqer dhe kanellë, rrotulloni në një skaj, dhe pjekni mbi zjarr.

Interesante