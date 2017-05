10:55, 11 Maj 2017

Tara Natasha nga Britania ishte lodhur nga djemtë perverzë të cilët i dërgonin fotografi ntë organeve të tyre gjenitale në rrjetin social Snapchat.

Kështu, ajo vendosi që më në fund të veprojë me njërin prej tyre, duke e pranuar që të takohet me të, meqë rast e kishte “ftuar” në shtëpinë e vet.

Ai kishte pyetur për kodin postar , andaj ajo ia dha adresen e Buckingham Palace, pallatit mbretëëror.

Për më tepër, ajo e kishte gënjyer se jetonte me një shoqe me t’cilën do të ishin të lumtur të kibëni treshe.

Personi kishte vozitur për 40 miuta drejt pallatit mbretëror me shpresë se do të bënte treshe me Tarën dhe shoqen e saj , por nuk ndodhi kështu.

Ai pa veten para Buckingham Palace dhe u zemërua pa masë.

Tara shpjegoi që dëshiron që ky truk i saj të shërbejë si mënyrë e përfaqësimit të të gjitha gra ve që duhet t’i durojnë ngacmimet seksuale online.

Interesante